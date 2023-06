Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken

Gescher - Verkehrsdienst bietet erneut kostenloses Wiegen an

Kreis Borken / Gescher (ots)

Ort: Gescher-Estern, Verkehrsübungsplatz, Estern 41;

Zeit: 23.06.2023, zwischen 15 und 20 Uhr, sowie am 14.07.2023, zwischen 15 und 20 Uhr;

Die Hauptreisezeit rückt mit großen Schritten wieder näher. Damit die Fahrerinnen und Fahrer von Wohnmobilen sowie Gespannen (Wohnwagen und Motorradtrailer) auf den Straßen in Europa nicht kalt erwischt werden, bietet der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken erneut ein kostenloses Wiegen der Fahrzeuge an. Die Beamtinnen und Beamten werden ausschließlich präventiv tätig - Ausnahme: Das Gespann stellt an sich eine Verkehrsgefährdung dar. Die Aktionen finden am 23.06.2023 sowie 14.07.2023 jeweils zwischen 15 Uhr und 20 Uhr in Gescher-Estern (Estern 41) auf dem Verkehrsübungsplatz statt. Der Fokus liegt auf der Erhöhung der Verkehrssicherheit bei den mitunter weiten Reisen der Camper. Nebenbei wird die Urlaubskasse geschont. Oft drohen bei Überladung oder anderen Verkehrsdelikten hohe Bußgelder. (db)

