POL-BOR: Velen - Ausgewichen und von der Straße abgekommen

Velen (ots)

Unfallort: Velen, Nordvelener Straße;

Unfallzeit: 14.06.2023, 19.20 Uhr;

Der Fahrer leicht verletzt, am Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden: Einem Tier ausgewichen ist am Mittwoch in Velen mit seinem Wagen ein 19-Jähriger. Der Velener hatte gegen 19.20 Uhr die Nordvelener Straße in Richtung Velen befahren, als es zu dem Vorfall kam. Das Auto kam von der Straße ab und überschlug sich. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. (to)

