POL-IZ: 230427.8 Büsum: Mehrere Container-Aufbrüche

Von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte zwei Baustellen in Büsum aufgesucht, Container aufgebrochen und aus diesen Maschinen entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 16.15 Uhr, bis zum Mittwochmorgen begaben sich Diebe in das Neubaugebiet in der Straße Westereck. Dort brachen sie einen Container auf und entwendeten aus diesem diverse Werkzeuge. Vom Dach des Objektes nahmen sie eine Rüttelplatte und einen Asphaltschneider mit. Das genaue Stehlgut und der Wert dessen sind noch unklar.

Ein weiterer Aufbruch eines Containers in demselben Zeitraum erfolgte auf der Großbaustelle an der Schule im Neuen Weg. Auch hier stahlen Diebe Maschinen aus dem Inneren sowie von dem Gelände drum herum. Die genaue Schadenshöhe bleibt noch zu klären.

Zeugen, die an den jeweiligen Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollten sich mit der Polizei in Büsum unter der Telefonnummer 04834 /95200 in Verbindung setzen.

