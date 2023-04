Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230427.5 Meldorf: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Meldorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Morgen hat ein Fußgänger in Meldorf schwere Verletzungen erlitten. Er kam in ein Krankenhaus, der genaue Ablauf des Geschehens bleibt zu klären.

Gegen 05.20 Uhr war ein 32-Jähriger in einem Volvo auf der Marschstraße aus Richtung der Bundesstraße 5 kommend in Richtung der Friedrichshöfer Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 30 trat plötzlich ein Mann direkt vor dem Auto auf die Straße. Vermutlich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, bei dem der Passant schwerste Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte den 32-jährigen Meldorfer in ein Krankenhaus.

Ein Sachverständiger der Dekra erschien zur Unfallaufnahme vor Ort, an dem Fahrzeug waren keinerlei Beschädigungen ersichtlich.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell