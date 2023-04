POL-IZ: 230427.2 Itzehoe: Tabakwaren entwendet

Frestedt (ots) - Am gestrigen Tag ist es Betrügern beinahe gelungen, im Rahmen eines Schockanrufes ein Ehepaar zu einer Übergabe von Wertgegenständen zu bewegen. Dank der Skepsis des Ehemannes und der anderer kam es letztlich zu keinem Schaden. Am Nachmittag erhielten die 77- und 79-Jährigen in Frestedt den Anruf einer Frau, die vorgab, die Tochter des Paares zu sein. Angeblich, so die Dame, sei sie in einen Unfall ...

mehr