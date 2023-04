Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230427.1 Frestedt: Das ging gerade noch gut...

Frestedt (ots)

Am gestrigen Tag ist es Betrügern beinahe gelungen, im Rahmen eines Schockanrufes ein Ehepaar zu einer Übergabe von Wertgegenständen zu bewegen. Dank der Skepsis des Ehemannes und der anderer kam es letztlich zu keinem Schaden.

Am Nachmittag erhielten die 77- und 79-Jährigen in Frestedt den Anruf einer Frau, die vorgab, die Tochter des Paares zu sein. Angeblich, so die Dame, sei sie in einen Unfall verwickelt gewesen, bei dem jemand zu Tode gekommen sei. Zur Abwendung einer Haftstrafe sei eine Kaution in Höhe von 35.000 Euro erforderlich. Da eine Überweisung laut der Anruferin nicht möglich sein sollte, machte der Geschädigte sich mit seinem Auto auf den Weg zu seinem Erstwohnsitz, um von dort ersatzweise Gegenstände im Wert von 35.000 Euro zu holen. Auf dem Weg dorthin kamen dem Rentner jedoch Zweifel am Wahrheitsgehalt der Geschichte. Und noch bevor er seinen Zielort erreichte, stoppte ihn eine Streife der Polizei, die über einen Bekannten der Senioren Kenntnis von dem Sachverhalt erlangt hatte. Den Bekannten kontaktierten die Anzeigenden zuvor, um die zunächst angedachte Geldüberweisung über ihn in die Wege zu leiten. Dem Mann war jedoch sofort klar, dass Betrüger am Werk waren, so dass er neben der Polizei die echte Tochter informierte, die sogleich Kontakt zu ihrer Mutter aufnahm.

So war es gleich mehreren glücklichen Umständen geschuldet, dass die Täter leer ausgingen, trotzdem sie ihrem Ziel schon sehr nahe waren.

Merle Neufeld

