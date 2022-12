Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Villingendorf, Lkrs. RW) Karambolage auf der linken Spur

Villingendorf (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der A81 zwischen Rottweil und Oberndorf sind am Dienstag drei Autos ineinander gekracht. Dabei entstand Blechschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Unfall ereignete sich kurz vor 12 Uhr gleich nach der Rottweiler Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 54 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Vans musste auf der linken Spur verkehrsbedingt bremsen, wodurch ein hinterherfahrender 40-jähriger Schweizer in seinem Opel-Kleinbus ebenfalls bereits kräftig auf das Bremspedal drücken musste. Für einen herannahenden 24-Jährigen in seinem Mini kam die Bremsung zu plötzlich. Er wich zwar noch nach links aus, krachte aber gegen die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Während der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen gesperrt, weshalb es zu Behinderungen kam. Der Mini-Fahrer wurde verwarnt. Zwei am Unfall beteiligte Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell