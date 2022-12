Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Autoreifen zerstochen - Polizei bittet um Hinweise

Singen (ots)

Im Zeitraum von Montag, 15 Uhr, bis Dienstag, 11 Uhr, haben Unbekannte in der Uhlandstraße eine Sachbeschädigung begangen. Die Täter zerstachen an einem geparkten Sprinter die beiden Reifen auf der Fahrerseite und verursachten so einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Singen unter der Telefonnummer 07731 888-0 entgegen.

