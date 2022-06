POL-PDMT: Diebstahl eines Fahrrads - Zeugen gesucht

Bad Marienberg (ots) - Die Geschädigte parkte am Nachmittag des 13.06.2022 ihren PKW, einen weißen Jaguar Cabrio, in Bad Marienberg, Bergstraße, Parkplatz eines Anwesens, in Queraufstellung. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die rechte Fahrzeugseite des Jaguars. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstell. Am Jaguar konnte orange Farbanhaftung sichergestellt werden. Vermutlich handelt es sich demnach bei dem ...

