POL-KN: (Tuttlingen) Blechschaden bei einem Vorfahrtsunfall

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagabend ist es gegen 23.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Alleenstraße und der Königstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro entstanden ist. Eine 27-jährige Fahrerin eines Opel fuhr auf der Königstraße und wollte die Alleenstraße überqueren. Dabei stieß sie mit einem dort fahrenden 20-jährigen Audi-Fahrer zusammen. Die Polizei schätzte die entstandenen Sachschäden an den Wagen auf eine Höhe von je 5.000 Euro.

