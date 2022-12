Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen/ Lkr. Tuttlingen) Betrunkene Autofahrerin fährt sich im Vorgarten fest

Emmingen-Liptingen (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin ist am Mittwoch gegen 0.30 Uhr auf der Schulstraße in einen Vorgarten gefahren. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr eine 43-Jährige mit einem Mitsubishi die Schulstraße rückwärts entlang. Hierbei kam die Frau links von der Straße ab, rollte in einen Vorgarten und blieb dort mit ihren Wagen an einem kleinen Abhang stecken. Bei der Sachverhaltsaufnahme bemerkten die Beamten, dass die Frau stark unter Alkoholeinfluss stand, was ein Alkoholtest mit einem Wert von über 2 Promille bestätigte. Die Betrunkene musste eine Blutprobe abgeben, ihren Führerschein behielt die Polizei ein. Gegen sie wird wegen einer Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell