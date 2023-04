Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230427.6 Itzehoe: Ladendieb mit offenem Haftbefehl

Itzehoe (ots)

Am Mittwochvormittag ist ein Ladendieb in Itzehoe aufgefallen, für den zwei offene Haftbefehle bestanden. Daher kam der Mann nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen direkt in die Justizvollzugsanstalt.

Gegen 10.25 Uhr flog ein 29-Jähriger bei dem Versuch auf, in dem Aldi-Markt im Kamper Weg Zigarettenschachteln zu entwenden. Seinem Begleiter, mit dem er gemeinsam agierte, gelang die Flucht. Im Rahmen der Identitätsfeststellung fanden die hinzugezogenen Polizisten heraus, dass für den Beschuldigten zwei Fahndungseinträge existierten: eine Ersatzfreiheitsstrafe sowie ein Abschiebehaftbefehl. Nach einem kurzen Aufenthalt im Polizeigewahrsam brachten die Einsatzkräfte den Mann daher in die Justizvollzugsanstalt. Zudem fertigten sie eine Strafanzeige wegen des Diebstahls und wegen der unerlaubten Einreise in die Bundesrepublik Deutschland, da für den 29-Jährigen ein Einreiseverbot bestand.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell