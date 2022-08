POL-PPRP: Radfahrerin gestürzt

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmorgen (25.08.2022) fiel einer 49-Jährigen gegen 09:00 Uhr bei einem Supermarkt in der Saarlandstraße ein Mann auf, welcher sich entblößte hatte und an seinem Glied manipulierte. Die 49-Jährige reagierte sofort und alarmierte die Polizei. Durch die Polizeikräfte konnte der 28-Jährige mit heruntergelassener Hose festgestellt und kontrolliert werden. Auf Ansprache gab er aggressive Äußerungen von sich und wollte weggehen, so dass er ...

mehr