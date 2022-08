Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Exhibitionist gefasst

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (25.08.2022) fiel einer 49-Jährigen gegen 09:00 Uhr bei einem Supermarkt in der Saarlandstraße ein Mann auf, welcher sich entblößte hatte und an seinem Glied manipulierte. Die 49-Jährige reagierte sofort und alarmierte die Polizei. Durch die Polizeikräfte konnte der 28-Jährige mit heruntergelassener Hose festgestellt und kontrolliert werden. Auf Ansprache gab er aggressive Äußerungen von sich und wollte weggehen, so dass er gefesselt werden musste. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

Wenn Sie einen verdächtigen Sachverhalt beobachten, zögern Sie bitte nicht und melden diesen sofort. Wir sind stets für Sie ansprechbar. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie uns zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell