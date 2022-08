Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Explosion in Innenstadt

Speyer (ots)

Heute (25.08.2022) wurde der Polizei gegen 18 Uhr eine Explosion in einem Haus in der Wormser Straße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um eine Gasexplosion in einem Wohn- und Geschäftshaus gehandelt haben. Bei der Explosion wurden mehrere Personen verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Ursache vor Ort aufgenommen. Das genaue Ausmaß der Verletzungen sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch unbekannt. Es wird nachberichtet.

