Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Automaten in Schulgebäude geknackt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Schwanenstraße;

Tatzeit: Nacht zum 15.06.2023;

Auf Bargeld abgesehen hatten es Unbekannte in einer Schule in Bocholt: Die Täter brachen mehrere Snackautomaten auf und machten sich an den Geldkassetten zu schaffen. Darüber hinaus durchsuchten die Diebe mehrere Räume. Abgespielt hat sich das Geschehen in der Nacht zum Donnerstag an der Schwanenstraße - wie die Unbekannten hineingelangt sind, ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02872) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell