Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schwerer Verkehrsunfall auf der Enscheder Straße

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Enscheder Straße, Höhe Hausnummer 336

Unfallzeit: 14.06.2023, 20:15 Uhr

Zur genannten Unfallzeit befuhr eine 61-jährige Frau aus Enschede (Niederlande) mit ihrem Motorroller in Gronau die Enscheder Straße (L 510) aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Glanerbrug/Niederlande. Kurz vor dem Grenzübergang kam die 61-jährige Frau mit ihrem Motorroller von der Fahrbahn ab und touchierte einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dabei stürzte sie zu Boden und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorroller und am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die Enscheder Straße war im Bereich der Unfallstelle für die Unfallaufnahme bis um 23:30 Uhr voll gesperrt. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster unterstützt. Die Polizei Borken hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Telefon 02561-926-0.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernd Pohlschröder, Telefon 02861-900-4200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell