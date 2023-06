Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg

Gronau-Epe - Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

Heek-Nienborg / Gronau-Epe (ots)

Tatort: Heek-Nienborg, Fürstenaustraße;

Tatzeit: 14.06.2023, 02.55 Uhr;

Zu dutzenden Einbrüchen kam es in der jüngeren Vergangenheit in Gronau-Epe und auch Heek-Nienborg. Oftmals schliefen die Bewohner in ihren Häusern, als der bislang Unbekannte in der Nacht zu Steinen griff, Scheiben einschlug, Häuser betrat und Wertsachen an sich nahm. Nun konnten Beamte des Einsatztrupps der Kreispolizeibehörde Borken den mutmaßlichen Täter in der Nacht zum Mittwoch festnehmen. Zuvor war es in Heek-Nienborg an der Fürstenaustraße zu einer weiteren Tat gekommen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten Kräfte der Polizei den 34-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. In seiner Wohnung fanden sich Teile des Diebesgutes ebenso wie weitere Beweismittel. In seiner Vernehmung gestand der 34 Jahre alte Mann den Einbruch ein. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft Münster auf Untersuchungshaft folgte der zuständige Richter am Amtsgericht Gronau. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 in Borken dauern an. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell