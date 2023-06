POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 10.06.2023

Delmenhorst (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Donnerstag, 08. Juni 2023, gegen 16:40 Uhr ein Pkw in Wardenburg in Brand. Während der 39-jährige Fahrzeugführer und Fahrzeughalter aus Wildeshausen mit seinem Pkw auf der Wikingerstraße in Wardenburg fuhr, nahm dieser eine Rauchentwicklung aus dem ...

mehr