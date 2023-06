Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 08. Juni 2023 kam es gegen 13:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin in Delmenhorst. Zur Unfallzeit befuhr eine 28-jährige Delmenhorsterin mit ihrem Pkw die Breslauer Straße in Richtung Cramerstraße. Im Einmündungsbereich übersah die 28-Jährige eine von rechts kommende 39-jährige Fahrradfahrerin aus Delmenhorst, die mit ihrem Fahrrad die Cramerstraße in Richtung stadtauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 39-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Die 39-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen einer Beeinflussung der 28-jährigen Pkw-Fahrerin durch berauschende Mittel fest. Da die Durchführung eines Drogenvortestes durch die 28-Jährige nicht möglich war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der 28-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall wurde eingeleitet. Gegen die 39-jährige Fahrradfahrerin wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, da diese die falsche Fahrbahn nutzte.

