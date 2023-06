Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Vollbrand eines Pkw in Wardenburg +++ Fahrzeugführer leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Donnerstag, 08. Juni 2023, gegen 16:40 Uhr ein Pkw in Wardenburg in Brand. Während der 39-jährige Fahrzeugführer und Fahrzeughalter aus Wildeshausen mit seinem Pkw auf der Wikingerstraße in Wardenburg fuhr, nahm dieser eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum des Fahrzeuges wahr. Rauch gelangte ebenso durch die Lüftung ins Fahrzeuginnere, wodurch der Fahrzeugführer seinen Pkw auf dem Grünstreifen stoppte. Nachdem der Fahrzeugführer ausstieg, geriet der Motorraum in Brand, der sich auf das gesamte Fahrzeug ausbreitete. Durch das eingeatmete Rauchgas erlitt der Wildeshauser leichte Verletzungen, so dass zur Abklärung ein Rettungswagen hinzugezogen wurde. Der 39-Jährige begab sich nach einer ersten medizinischen Abklärung auf eigenen Wunsch nach Hause. Zur Löschung des Fahrzeuges wurde die Feuerwehr Littel mit 13 Personen alarmiert. Der Brand wurde gelöscht. Am Pkw entstand Totalschaden. Ebenso entstand Sachschaden an der Berme. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 12000 Euro geschätzt.

