Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 8. Juni 2023, ereignete sich gegen 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße in Nordenham. Eine 26-Jährige aus Bremerhaven befuhr mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte. Dabei musste sie verkehrsbedingt hinter einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw anhalten. Ein nachfolgender 83-jähriger Butjenter erkannte dies bei tiefstehender Sonne in seinem Pkw nicht rechtzeitig und fuhr auf den Pkw der 26-Jährigen auf, der seinerseits auf den geparkten PKW aufgeschoben wurde. Die 26-jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Die an den Fahrzeugen entstandenen Sachschäden wurden auf 7.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell