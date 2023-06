Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kind löst größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz in Bookholzberg aus

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 08. Juni 2023 wurden gegen 15:45 Uhr sowohl Polizei- als auch Feuerwehrkräfte zu einem möglichen Gasaustritt in der Stenumer Straße in Bookholzberg alarmiert. Durch Anwohner wurde Gasgeruch gemeldet. Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass es nicht zu einem Gasleck, sondern zu einer unzulässigen Nutzung einer Schreckschusswaffe, innerhalb eines Gebäudes, durch ein 8-jähriges Kind gekommen war. Das Kind hielt sich zur Vorfallszeit alleine im Objekt auf, während sich die Mutter im Garten aufhielt. Das Kind blieb unverletzt. Die weitere Prüfung des Sachverhaltes erfolgt durch die Polizei. Neben der Polizei waren die Ortsfeuerwehren Bookholzberg und Schierbrok-Schönemoor mit insgesamt 40 Personen sowie die EWE als Netzbetreiber eingesetzt.

Es kam zu einer temporären Sperrung der Stenumer Straße, was Umleitungsmaßnahmen zur Folge hatte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell