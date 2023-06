Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Stromausfall nach Verkehrsunfallflucht in Berne

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 08. Juni 2023 kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 10:09 Uhr vermutlich beim Wenden in der Deichstraße in Berne, im Bereich einer Feldzufahrt, gegen einen Stromkasten sowie gegen ein Schild. Infolge des Zusammenstoßes mit dem Stromkasten kam es zu einem Stromausfall bei einigen Häusern im direkten Nahbereich. Durch den Netzbetreiber wurden umgehend Arbeiten zur Instandsetzung der Stromversorgung aufgenommen. Die Arbeiten konnten erfolgreich abgeschlossen werden, so dass die Stromversorgung wieder gegeben war. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 in Verbindung zu setzen.

