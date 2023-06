Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Stromverteilerkasten auf dem Marktplatz aufgebrochen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Zwischen Mittwoch, 07. Juni 2023, 16:00 Uhr und Donnerstag, 08. Juni 2023, 07:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter einen Baustromverteilerkasten im Bereich des Marktplatzes Delmenhorst, Mühlendamm, auf.

Aus dem Kasten wurden diverse Meter Stromkabel entwendet. Es entstand Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe. Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell