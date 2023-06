Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: NACHTRAG zu: Brand in einer Müllumschlagstation in Neerstedt

Delmenhorst (ots)

Die Löscharbeiten der Feuerwehr konnten am Mittwoch, 7. Juni 2023, gegen 18:20 Uhr beendet werden.

Durch das Feuer wurden eine Trafostation, ein Unterstand und eine Arbeitsmaschine auf dem betroffenen Firmengelände zerstört. Die Höhe des Sachschadens wird auf 500.000 Euro geschätzt.

Am Vormittag des 8. Juni 2023 wurde der Brandort durch Brandermittler der Polizei Wildeshausen aufgesucht. Aufgrund dessen ist davon auszugehen, dass der Brand durch einen Gegenstand verursacht wurde, der sich in dem, zu verarbeitenden, Sperrmüll befand. Um was für einen Gegenstand es sich dabei gehandelt hat ist aufgrund des entstandenen Brandschadens nicht mehr nachvollziehbar.

+++ Ursprungsmeldung +++ Am Mittwoch, 7. Juni 2023, gegen 13:45 Uhr, wurde eine unklare Rauchentwicklung in einer Müllumschlagstation in der Kirchhatter Straße in Neerstedt gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Abfallhaufen in einer Größe von circa 30 x 80 Metern in Brand geraten. Die Löscharbeiten durch die Feuerwehr dauern aktuell an. Anwohner in Neerstedt werden weiterhin gebeten aufgrund der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

