Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kompletten Tresor entwendet - Versuchter Einbruch - Durch Schläge verletzt - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Rund 1000 Euro Sachschaden hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, als er am Donnerstag zwischen 14 und 17.30 Uhr einen VW Golf beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Badgasse abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: In Gartenhütte eingebrochen

Zwischen Samstagabend 21 Uhr und Sonntagmittag 14 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Gartenhaus im Gewann Rodhalde. Die Täter entwendeten aus der Hütte Werkzeuge und zwei Bluetooth-Lautsprecherboxen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/955990.

Westhausen: Fahrzeug gestreift

Ein 17-Jähriger streifte am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr mit seiner Zugmaschine beim Vorbeifahren einen in der Mühlstraße abgestellten VW Golf, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Aalen: 3300 Euro Sachschaden

Am Montagmorgen kurz nach 10 Uhr befuhr eine 37-Jährige mit ihrem Linienbus die Johann-Gottfried-Pahl-Straße, wo sie ein Fahrzeug mit Kranaufbau streifte, dessen Besatzung mit der Reinigung der Abwasserkanaldrainage beschäftigt war. Die 37-Jährige verursachte einen Sachschaden von rund 3300 Euro.

Aalen: Durch Schläge verletzt

Verletzungen an Kopf und Hals, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, erlitt ein 18-Jähriger am Montag, 29.05.2023 durch die Schläge bislang Unbekannter. Gegen 23.30 Uhr hielt sich der 18-Jährige, der sichtbar ein Trikot des Heidenheimer Fußballvereins trug, zusammen mit zwei Begleitern auf dem Aalener Spritzenhausplatz auf. Hier wurden sie von fünf bis sechs Unbekannten, die schwarze Sturmhauben trugen, angesprochen. Die Männer wollten zunächst, dass ein 17-Jähriger sie unter seinen Pullover schauen lässt um festzustellen, ob auch er ein Heidenheimer Fan-Trikot anhat. Der 18-Jährige flüchtete vor den Männern, wobei zwei ihn verfolgten, mehrfach versuchten ihm ein Bein zu stellen und ihn -ebenfalls mehrfach- gegen den Kopf schlugen. Der Vorfall wurde erst nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Zeugen, die Hinweise auf die Angreifer geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen: Tätliche Auseinandersetzung in der LEA

Insgesamt 6 Streifenfahrzeuge des Polizeipräsidiums Aalen fuhren am Dienstagmorgen gegen 00.20 Uhr die Landeserstaufnahmestelle in der Georg-Elser-Straße in Ellwangen an, nachdem von dort eine Schlägerei mit mehreren Personen gemeldet worden war. Vor Ort trafen die Beamten auf eine aufgeheizte Stimmung, weshalb versucht wurde, die rund 200 bis 300 Personen, die sich vor den Gebäuden aufhielten, in ihre Unterkünfte zurückzuschicken. Im Rahmen der Aufnahme des Sachverhaltes konnten drei Personen festgestellt werden, gegen die Ermittlungen eingeleitet wurden; vier Personen wurden als Geschädigte ermittelt.

Bopfingen-Aufhausen: Versuchter Einbruch

Unbekannte verschafften sich am Montag gegen 18 Uhr über ein Fenster an der Gebäuderückseite Zugang zu einem Wohnhaus in der Rosenstraße. Die Täter durchsuchten in einem Büro und im Schlafzimmer alle Schränke und entwendeten Bargeld sowie Sammlermünzen, die jedoch lediglich einen geringen Wert haben. Eine Zeugin beobachtete die mindestens drei Täter beim Verlassen des Gebäudes. Die Unbekannten überquerten die B 29 und stiegen an einer Tankstelle in einen silberfarbenen Pkw ein. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Tannhausen, Tel.: 07964/33000.

Heubach: Führerschein wurde einbehalten

Kurz nach Mitternacht in der Nacht von Montag auf Dienstag befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Renault die Böbinger Straße, wo er an der Einmündung zur Mögglinger Straße von der Fahrbahn abkam und hierbei ein Verkehrszeichen beschädigte. Ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der 39-Jährige in Richtung Bargau davon. Ein Zeuge, der durch den lauten Knall aufmerksam wurde, beobachtete, wie eine Person hinter dem Renault herlief; ungeachtet dessen, fuhr der 39-Jährige einfach weiter. Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers konnten den Unfallverursacher anhand von Spuren, die vom Unfallort zu seiner Adresse führten, rasch ermitteln. Der Mann, der unter der Wirkung von Alkohol stand, räumte den Sachverhalt ein. Er musste sich im Anschluss im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen - insbesondere die Person, die hinter dem Fahrzeug herlief - sich unter 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Kurve geschnitten

Auf rund 6000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 58-Jähriger am Montagnachmittag verursachte. Gegen 16.45 Uhr befuhr er mit seiner Ducati das Werksgelände einer Firma in der Güglingstraße, wo er eine Kurve schnitt und deshalb gegen den Ford einer 30-Jährigen fuhr. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Kompletten Tresor entwendet

Zwischen Samstagmorgen 10 Uhr und Montagmorgen 7 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengebäude in der Buchstraße. Die Täter entwendeten einen mehrere hundert Kilogramm schweren Tresor, welcher fest mit einer Wand verbunden war. Insgesamt beläuft sich der von den Einbrechern verursachte Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

