POL-AA: Korb: Motorradfahrer gestürzt

Auf der Verbindungsstraße zwischen Korb und Kleinheppach ereignete sich am Montagmorgen gegen 7 Uhr ein Verkehrsunfall. Der 18-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Er verletzte sich hierbei leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

