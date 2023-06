Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am Sonntagabend wurden bei einem Brand zwei Kleinkrafträder zerstört. Ein vorbeifahrender Passant bemerkte gegen 22.45 Uhr das Feuer und alarmierte die Rettungsdienste. Beim Eintreffen der örtlichen Feuerwehr standen beide Motorroller in Vollbrand. Das Feuer konnte gelöscht werden, wobei trotzdem beide Maschinen völlig niederbrannten und zerstört wurden. Verletzt wurde bei dem Vorfall in der Forststraße unweit der Containern der Mobilen Jugendarbeit niemand. Die Eigentümer der Krafträder sind noch nicht ermittelt. Auch die Brandursache ist noch unklar. Die Eigentümer der Kleinkrafträder als auch mögliche Zeugen des Vorfalls sollten sich bitte mit der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 in Verbindung setzen.

Urbach: Brandalarm in Altenheim

In einem Altenheim in der Schloßstraße löste am Montag gegen 10 Uhr eine Brandmeldeanlage aus, nachdem eine Bewohnerin beim Verlassen ihrer Wohnung ein Essen auf dem eingeschalteten Herd stehengelassen hatte. Die Feuerwehr konnte die Gefahrensituation beseitigen, bevor noch ein offenes Feuer entstand. In der Wohnung entstand kein Schaden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell