POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Flächenbrand - Wohnungseinbruch - Polizisten wurden mit Axt bedroht - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: Flächenbrand - Wohnungseinbruch - Polizisten wurden mit Axt bedroht - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Feuerwehreinsatz

Am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr war die örtliche Feuerwehr nahe des Trailhofs bei einem Löscheinsatz tätig. Dort brannte eine kleinere Waldfläche, welche rasch gelöscht werden konnte. Der entstandene Schaden wurde auf 1000 Euro beziffert. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz. Die Brandursache ist unklar.

Allmersbach im Tal: Radunfall

Ein 35-jähriger Radfahrer befuhr am Sonntag gegen 20.10 Uhr die Backnanger Straße, als er beim Queren eines Bordsteins die Kontrolle verlor und ohne Fremdeinwirkung stürzte. Der Biker zog sich hierbei Verletzungen zu, woraufhin er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Althütte: Gestürzte Motorradfahrerin

Eine 18-jährige Motorradfahrerin befuhr am Sonntagmorgen kurz nach 9 Uhr die Landesstraße 1080 und stürzte dort vermutlich infolge eines Fahrfehlers. Hierbei verletzte sie sich schwer und wurde mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Remshalden: Wohnungseinbruch

In der Schönbühlstraße wurde zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam über eine Terrassentüre ins Gebäude ein und entwendeten den ersten Feststellungen nach eine Münzsammlung. Die Polizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 07151/950422 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Samstag beim Einparken gegen einen VW Golf und beschädigte hierbei das parkende Auto. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne den Vorfall zu melden. Er hinterließ ca. 1000 Euro Sachschaden. Weitere Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tell. 07151/950-422 entgegen.

Waiblingen: Psychisch auffällige Person

Am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr kam es in Hegnach zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 38-jähriger Mann lautstark in seiner Wohnung randaliert habe. Als die Polizeistreife dort eingetroffen war, ging der Mann außerhalb der Wohnung mit einer Axt bewaffnet auf die Beamten zu und bedroht diese. Der Mann musste unter Anwendung unmittelbaren Zwangs von der Polizei fixiert werden. Im Anschluss wurde er infolge seines gesundheitlichen Zustandes in eine psychiatrische Klinik verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Bei dem Polizeieinsatz wurde niemand verletzt.

