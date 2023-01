Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse beim Einkaufen aus Trolley entwendet/Einbruch in Lagerhalle

Iserlohn (ots)

Während ihres Einkaufs am Bädekerplatz am Donnerstagnachmittag wurde eine 72-jährige Iserlohnerin, zwischen 15:45 und 16:00 Uhr, beklaut. Während des Einkaufs hatte sie ihr Portemonnaie in einem mitgeführten Trolley liegen. Diebe nutzen die Gelegenheit und entwendeten Geldbörse samt Inhalt in einem unbeobachteten Moment. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass Wertgegenstände nicht in Taschen, Trolleys oder Rucksäcke gehören. Tragen Sie die Gegenstände möglichst körpernah - im besten Fall in Innentaschen von Jacken und Mänteln. (schl)

Zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagmorgen verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Fabrikationshalle einer Firma in der Straße Zur Helle. Die Täter hebelten dafür ein rückwärtig gelegenes Fenster auf. Ob etwas aus dem Inneren entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Täterhinweise liegen der Polizei nicht vor. (schl)

