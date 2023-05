POL-DN: Bei Taschendiebstahl erwischt

Düren (ots) - Bislang Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch (03.05.2023) in ein Küchenstudio in Mariaweiler ein und entwendeten unter anderem Bargeld und Werkzeuge. Der oder die Täter hebelten in der Zeit zwischen Dienstag (02.05.2023), 20:30 Uhr und Mittwoch (03.05.2023), 06:00 Uhr eine Tür zum Fachgeschäft in der Krokusstraße auf und gelangten so in das Innere des Ladenlokals. Hier durchwühlten sie mehrere Räume und stahlen einen niedrigen, dreistelligen ...

mehr