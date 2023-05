Polizei Düren

POL-DN: Nach Zusammenstoß weggefahren

Düren (ots)

Am Mittwochmorgen (03.05.2023) kam es auf der Kreuzauer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrrädern. Einer der beiden Radfahrer entfernte sich nach dem Unfall- seine Personalien sind bisher unbekannt. Die Polizei bittet um Mithilfe!

Einer der beiden Zweiradfahrer, ein 60-Jähriger aus Düren, meldete sich am Mittwochmittag bei der Polizei in Düren. Dort schilderte er, dass er am Morgen, gegen 08:00 Uhr, mit seinem Fahrrad die Straße "Am Sandberg" aus Richtung Stockheim in Fahrtrichtung Kreuzauer Straße befahren habe. Hierfür nutzte er den rechtsseitig gelegenen Fahrradstreifen. Nachdem er in die Kreuzauer Straße abgebogen war, kam ihm ein anderer Radfahrer entgegen. Die beiden Fahrräder stießen bei dieser Begegnung mit den Lenkern aneinander. Hierbei wurde der 60-Jährige verletzt. Die beiden Männer sprachen zunächst noch miteinander, dann jedoch setzte der bislang Unbekannte seine Fahrt in Richtung "Am Sandberg" fort. Nach Angaben des 60-jährigen Düreners war der unbekannte Mann, der etwa 30-35 Jahre alt war und blonde Haare hatte, mit einem blauen Fahrrad unterwegs. An diesem Rad war außerdem ein schwarzer Fahrradanhänger befestigt.

Die Polizei sucht nun sowohl nach dem unbekannten Radfahrer als auch nach Zeugen und bittet diese, sich unter der 02421 949-5217 bei der zuständigen Sachbearbeiterin zu melden. Außerhalb der Bürodienstzeit ist die Leitstelle der Polizei unter der 02421 949-6125 zu erreichen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell