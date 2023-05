Polizei Düren

POL-DN: Pkw gestohlen

Düren (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Montag (01.05.2023) auf Dienstag (02.05.2023) in der Frankenstraße einen Ford Mondeo in der Farbe Grau. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach Angaben des 30-jährigen Besitzers hatte dieser das Fahrzeug zuletzt am Montagmorgen gegen 06:00 Uhr gesehen. Am nächsten Morgen, ebenfalls gegen 06:00 Uhr, stand der Pkw, mit dem amtlichen Kennzeichen DN-XH88, nicht mehr in der Parkbucht.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell