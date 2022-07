Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Das kleine Zebra - die etwas andere Verkehrserziehung

Bad Waldsee/Landkreis Ravensburg (ots)

Am Vormittag des Freitag, 22. Juli 22, organisierte das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg in der Sporthalle der Eugen-Bolz-Schule ein besonderes Projekt aus dem Bereich der Verkehrsunfallprävention. Im Rahmen von zwei zwei Vorstellungen des beliebten, interaktiven Präventionstheaters "Das Kleine Zebra" wurden die kleinsten und schwächsten Verkehrsteilnehmer in den Blick genommen. Mit dem verkehrspädagogischen Mitmachtheater werden Vorschülerinnen und Vorschülern auf spielerische Weise die wichtigen Botschaften für einen sicheren Schulweg vermittelt. In diesem Kontext wird speziell das sichere Überqueren von Straßen sowie das richtige Verhalten am Straßenrand und am Zebrastreifen thematisiert.

Die beiden Akteure des Theaterstückes, der Polizist Jürgen Ehrhart von der Verkehrsunfallprävention des Polizeipräsidiums Ravensburg und das kleine Zebra (Schauspielerin Celia Endlicher aus Ulm) entführten die Vorschulkinder in eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit fernab von anderen Störungen oder Einflüssen.

Das Besondere an diesem Theater, welches im letzten Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feierte, ist die Interaktivität mit den kleinen Zuschauern. Immer wieder provoziert das kleine Zebra, welches aus dem Zirkus weggelaufen ist und sich verlaufen hat, bewusst mit Situationen, in denen es etwas falsch macht oder offene Fragen an die Kinder stellt.

Die eifrigen und aufmerksamen Gäste an dem Vormittag, Kinder der insgesamt fünf Kindertagesstätten aus dem Stadtgebiet Bad Waldsee, beteiligten sich rege und freudig und konnten das plüschige Streifentier sogar vor der einen oder anderen Gefahr bewahren. Das kleine Zebra spielte sich so in Windeseile in die Herzen der kleinen Waldseer, was eine langanhaltende Vertiefung des Erlernten erhoffen lässt und somit im Idealfall eine positive Auswirkung auf das Verkehrsverhalten der Kids haben dürfte!

Weitere Informationen: https://kleines-zebra.gib-acht-im-verkehr.de/zebra-theater/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell