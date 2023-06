Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle & Lkw aufgebrochen

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall - Sulzdorf: Unfallflucht

Am Samstagnachmittag streifte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Ulmenstraße einen geparkten Peugeot und fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegengenommen.

Satteldorf: Unfall auf der B290

Ein 22-jähriger Ford-Fahrer wollte am Sonntagnachmittag gegen 16:40 Uhr von einem Rasthof nach links auf die B290 abbiegen. Hierbei übersah er den Audi einer 54 Jahre alten Autofahrerin und kollidierte mit diesem. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wallhausen: Radfahrerin bei Unfall mit Pkw verletzt

Eine 64 Jahre alte Radfahrerin befuhr am Sonntag gegen 17:20 Uhr die Hofgasse und wollte von dieser in der Brettachweg einbiegen. Hierbei kam sie zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden 54-jährigen Mercedes-Fahrer. Anschließend stürzte die Radfahrerin. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Blaufelden: Betrunken Unfall verursacht

Mit rund 2,4 Promille hat ein 27-jähriger BMW-Fahrer am Sonntagabend einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 21:15 Uhr kam der betrunkene Autofahrer in der Kirchstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Gartenmauer. Neben einer Blutprobe musste der 27-Jährige auch seinen Führerschein abgeben, auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Blaufelden: Lkw aufgebrochen

Zwischen Freitag und Sonntag wurde ein Lkw, der in der Hermann-Rapp-Straße hinter einem Firmengebäude abgestellt war, aufgebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde aus dem Lkw nichts entwendet, jedoch Sachschaden hinterlassen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell