POL-AA: Winnenden/Berglen: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizieipräsidiums Aalen - Ergänzungen zu Raubserie

Winnenden/Berglen: Ergänzungen zu Raubserie

Wie bereits in mehreren Pressemeldungen berichtet, wurden am 14. und 29. Mai 2023 in Birkmannsweiler und am 1. Juni 2023 in Oppelsbohm drei Bankkunden überfallen. Die Täter erbeuteten dabei mehrere tausend Euro Bargeld. Die Ermittlungen zur Aufklärung der schweren Straftaten werden von der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizei Waiblingen geführt. Nach derzeit vorliegenden Ermittlungsergebnissen gehen die Ermittlungsbehörden von einem Tatzusammenhang aus. Zwischenzeitlich gerieten zwei Jugendliche ins Visier der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte gegen diese beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss, der noch am Freitagnachmittag (02.06.2023) vollstreckt wurde. Hierbei konnten von der Kriminalpolizei Beweismittel sichergestellt werden, die aktuell ausgewertet werden. Die Ermittlungen zu einer möglichen Tatbeteiligung der beiden Jugendlichen dauern derzeit noch an. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Durchsuchungsmaßnahmen mangels dringenden Tatverdachts am Freitagabend wieder auf freien Fuß gesetzt. Über den Fortgang der Ermittlungen wird nachberichtet.

