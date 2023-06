Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle - Sachbeschädigung

Essingen - Beim Rückwärtsfahren Einkaufswagen touchiert - Zeugen gesucht

Am Freitag gegen 11.50 Uhr touchierte ein 32-jähriger VW-Fahrer beim Rückwärtsausparken auf dem Parkplatz vom Bauhaus einen Einkaufwagen, wodurch ein 76-jähriger Mann stürzte. Der 76-Jährige wurde leicht verletzt in eine Krankenhaus verbracht. Die Polizei in Aalen, Tel. 07361/ 5240, sucht nun Zeugen zum Unfallhergang. Der Vorfall wurde wohl von mehreren Zeugen beobachtet, u.a. auch von einer Frau, die dem 76-Jährigen nach dem Unfall aufhalf. Die Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Aalen zu melden.

Aalen - Rettungswagen übersehen

Ein 55-jähriger Skoda-Fahrer übersah am Freitag kurz vor 20 Uhr einen heranfahrenden Rettungswagen, der in der Straße Am Schimmelberg mit Blaulicht zu einem Sportunfall unterwegs war. Der 55-Jährige fuhr aus dem Parkplatz des DJK Wasseralfingen raus und kollidierte seitlich mit dem Rettungswagen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zu dem Sportunfall wurde ein anderes Rettungsfahrzeug entsandt. Zu weiteren Komplikationen kam es hierbei nicht mehr.

Schwäbisch Gmünd-Bargau - Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 21.30 und morgens 04.00 Uhr, wurde in Bargau in der Lichsstraße ein VW Golf Kombi von Unbekannten zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, sucht Zeugen, die Angaben zu den oder dem Unbekannten machen können.

