Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach - Fahrradfahrerin übersehen

Am Freitag kurz vor 17 Uhr kam es am Eichendorffweg, Einmündung Schorndorfer Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Die 53-jährige Dacia-Fahrerin übersah die von rechts vorfahrtsberechtigt heranfahrende Radfahrerin und es kam zur Kollision. Glücklicherweise trug die 45-jährige Radlerin einen Helm und wurde bei dem Sturz nur leicht verletzt. Am Dacia entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Fellbach - Alkoholisierte Pedelec-Fahrerin gestürzt

Nicht so glimpflich kam eine 52-jährige Pedelec-Fahrerin davon. Sie befuhr am Freitag gegen 23.30 Uhr offenbar in Schlangenlinien die Schulstraße in Oeffingen in Richtung Hauptstraße, kam hierbei bei einem Wendemanöver an den Randstein, stürzte und erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Ein zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung erkannte die Situation sofort, versorgte die Fahrerin und verbrachte sie in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass die Radlerin deutlich alkoholisiert war. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste die 52-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ob ihr die Fahrerlaubnis entzogen wird, hängt vom Ergebnis der Blutprobenuntersuchung ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell