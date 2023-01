Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hund verletzt Lieferanten

Leinefelde-Worbis (ots)

Beim Aufeinandertreffen eines Hundes mit dem Zusteller eines Lieferdienstes für Tiefkühlwaren verletzte sich Bote in einem Ortsteil der Stadt Leinefelde-Worbis. Durch das Klingeln an der Grundstückstür rief er den Hund des Hauses auf den Plan. Dieser sprang in Richtung der Grundstücksumzäunung und schlug dem Zusteller eine Tür entgegen. Der Mann verletzte sich in hierdurch am Bauch und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu einem Biss durch den Vierbeiner kam es nicht.

