LPI-NDH: Fahndungserfolg bei Verkehrskontrolle eines Radfahrers

Zimmern (ots) - Auf der Landstraße 1042 kam es zur Kollision eines Autos mit einem Moped. Die Fahrerin des Kleinkraftrades wurde bei dem Unfall am Dienstagabend so schwer verletzt, dass sie mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Zur Unfallursache ermittelt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich. Vor Ort wurde die Polizei durch einen Unfallsachverständigen unterstützt. Während der Unfallaufnahme ...

mehr