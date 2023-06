Backnang: (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte beim Einparken in der Gartenstraße einen Pkw Opel Crossland und verursachte hierbei ca. 3000 Euro Fremdschaden. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Vorfall ohne diesen polizeilich zu melden. Um sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 15.15 Uhr ereignete, wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten. Rückfragen bitte an: ...

mehr