Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Streitigkeiten arten aus - Unfallflucht - Versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Streitigkeiten arten aus

Am Freitag gegen 11:25 Uhr kam es auf dem Areal einer Tankstelle in der Buchstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Streithähnen. Nach bisherigem Kenntnisstand waren insgesamt vier Personen am Streit beteiligt und wurden hierbei teilweise auch verletzt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Ellwangen: Unfallflucht

Durch einen bisher unbekannten Autofahrer wurde der Zaun des Sportgeländes der Marienpflege in der Goldrainstraße beschädigt. Der Schaden wurde am Freitagmorgen bemerkt, die genaue Unfallzeit ist bisher unbekannt. Zeugenhinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Aalen-Unterkochen: Versuchter Einbruch

In der Nacht auf Freitag versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Bäckerei sowie ein Tabakwarengeschäft am Rathausplatz einzubrechen. Glücklicherweise gelangten die Einbrecher nicht in die Geschäfte, hinterließen aber Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Telefonnummer 07364 955990 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell