Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodewald - Zeugenaufruf nach Einbruch in Kindergarten

Nienburg (ots)

(KEM) Ein oder mehrere bislang unbekannte(r) Täter sind in der Zeit von Mittwochabend auf Donnerstagmorgen in den Kindergarten am Zingeldamm in Rodewald eingebrochen.

Erzieherinnen stellten am Donnerstagmorgen den Einbruch fest und riefen die Polizei. Die Polizei führte eine intensive Spurensuche durch, weshalb der Kindergarten geschlossen blieb.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der/die Täter ein Fenster aufhebelte/n und durch dieses in das Gebäudeinnere gelangte/n. Hier wurden mehrere Räume durchsucht und eine dreistellige Summe Bargeld aus mehreren Gruppenkassen entwendet.

Der Kindergarten verfügt über Bewegungsmelder, weshalb die Polizei verstärkt auf Hinweise hofft. Wer hat in der Zeit von Mittwochabend, ca. 17 Uhr bis Donnerstagmorgen, ca. 7 Uhr verdächtige Personen am Zingeldamm gesehen oder auch bemerkt, dass die Lichter außerhalb der Öffnungszeit des Kindergartens eingeschaltet waren?

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hoya unter 04251/67280 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell