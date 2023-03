Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Zeugen nach Unfallflucht gesucht - 35-Jähriger leicht verletzt

Melle (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kam es auf der "Oldendorfer Straße" zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Gegen 5.30 Uhr passierte der 35-Jähriger mit seinem Zweirad eine Fußgängerampel unweit der Einmündung "Am Zwickenbach" bei Grünlicht. Plötzlich näherte sich von links kommend ein Fahrzeug. Trotz des Rotlichtes für den Straßenverkehr hielt der Fahrer sein Fahrzeug nicht an und erfasste den Fußgänger noch auf dem Überweg. Der 35-Jährige stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Melle-Mitte fort und kümmerte sich nicht um den Verletzten. Bei dem Fahrzeug des Flüchtigen könnte es sich um einen silbernen Renault Clio handeln. Der 35-Jährige sucht wenig später eigenständig ein Krankenhaus auf und erstattete Anzeige. Die Polizei aus Melle sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05422/92260 zu melden.

