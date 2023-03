Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Polofahrer flüchtete vor der Polizei - zahlreiche Verkehrsteilnehmer gefährdet - Beamten suchen Zeugen

Bad Essen (ots)

Ein 24-Jähriger, der am Mittwochmorgen von einer Polizeistreife kontrolliert werden sollte, hatte offenbar andere Pläne. Im Ergebnis stoppten die Beamten den Verkehrssünder und leiteten zahlreiche Strafverfahren u.a. wegen Fahren ohne Führerschein und mit gefälschten Kennzeichen, verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Fahren unter Drogeneinfluss und Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Nun suchen die Ermittler Zeugen, die selbst von dem Verkehrssünder gefährdet wurden. Gegen 10 Uhr fiel der schwarze Polo älteren Baujahres Bohmter Polizisten auf. Am Schloss Ippenburg sollte der männliche Fahrer kontrolliert werden. Nach Betätigung der Anhaltesignale stellten die Beamten jedoch fest, dass der Polofahrer plötzlich beschleunigte. Die Polizisten folgten dem Flüchtigen anschließend über die Straßen "Falkenburg", "Levener Weg", "Brockhauser Weg", "Raamshorst" und "Papenkampweg". Dabei fuhr der Polo durchgängig mit überhöhter Geschwindigkeit und gefährdete zahlreiche Autofahrer und Fußgänger. Während der Fahrt warf der Fahrer zudem eine Menge Betäubungsmittel aus seinem Wagen. In Höhe der Hausnummer "35" im "Papenkampweg" endete die Flucht und der Verkehrssünder konnte schließlich kontrolliert werden. Neben gefälschten Kennzeichen war der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Drogenvortest verlief positiv, die Beamten fanden wenig später die während der Fahrt entsorgten Betäubungsmittel. Insgesamt leitete die Polizei acht Strafverfahren gegen den Mann ohne festen Wohnsitz ein. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen, die von dem Polofahrer auf seiner Flucht gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter 05471/9710 zu melden.

