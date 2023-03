POL-NI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf Sparkassen-Parkplatz in Hoya gesucht

Lindhorst (ots) - Das Polizeikommissariat Stadthagen bietet am 05.04.2023, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr, einen Fahrradcodiertermin bei der Polizeistation in Lindhorst, Bahnhofstraße 53,an. Interessierte Fahrradbesitzer müssen dazu unter Tel. 05721-9822224 zur Geschäftszeit ( 8 - 16 Uhr ) einen festen Termin vereinbaren um das Angebot wahrnehmen zu können. Es sollten Personalausweis und ...

