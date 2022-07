POL-HOM: Brand einer Waldfläche zwischen Bexbach und Homburg

Gersheim (ots) - Sachbeschädigung an Personenkraftwagen in Gersheim-Reinheim Zwei bislang unbekannte Täter haben am Sonntag, 17.07.2022, gegen 04:35 Uhr in der Bebelsheimer Straße in Reinheim vier geparkte Fahrzeuge beschädigt, indem sie mit Tritten auf deren Außenspiegel einwirkten. Anschließend entfernten sich die Täter in Richtung Bebelsheimer Weg. Die ...

