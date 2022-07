POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Gersheim (ots) - Am Sonntag den 10.07.2022, im Zeitraum vom 14:15 Uhr bis 15:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz in der Keltenstraße in 66453 Gersheim von bislang unbekannten Tätern ein PKW der Marke Mini durch Einschlagen der Scheibe aufgebrochen und ein darin befindlicher Rucksack entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern ...

