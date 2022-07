POL-HOM: Sachbeschädigung an Personenkraftwagen in Gersheim-Reinheim

Homburg (ots) - Am Freitag, den 15.07.2022 kam es um ca. 20.13 Uhr am Bahnhofsplatz in 66424 Homburg (Bereich ehemalige Postbank) zu einer Sachbeschädigung an einem Gebäude. Hierzu trat der bislang unbekannte Täter mit dem Fuß die Fassadenverkleidung aus Eternitplatten ein und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 EUR. Der Täter trug eine auffallend orange Hose und ...

